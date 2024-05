1 Polarlichter wie hier am Nachthimmel im Landkreis Märkisch-Oderland in Ostbrandenburg sind auch im Südwesten möglich. Foto: dpa/Patrick Pleul

In Baden-Württemberg kann es wieder Polarlichter geben. Mit bloßem Auge soll es schwierig werden, das Leuchten zu sehen. Mit welchem Trick man das Naturphänomen aber doch sehen kann – und wo die Chancen dafür am besten sind.











Polarlichter über Baden-Württemberg: In den kommenden beiden Nächten könnten die spektakulären Leuchterscheinungen am Himmel zu sehen sein, wie Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag mitteilte. Je nördlicher man sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit sie zu erblicken. Im Odenwald stehen die Chancen demnach besser als am Bodensee.