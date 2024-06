1 Einsatzkräfte im Dauereinsatz: Der Wetterdienst gibt keine Entwarnung fürs Wochenende. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Gefahr durch Unwetter: Große Regenmengen lassen Flüsse und Bäche über die Ufer treten. Am Samstag sind in Teilen des Südens große Regenmengen möglich.











Keine Entspannung in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Samstag vor Unwettern. Dabei ist die Lage ohnehin angespannt. In vielen Städten und Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Baden-Württemberg gibt es teilweise Überschwemmungen.