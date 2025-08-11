Baden-Württemberg: Wetterdienst warnt vor großer Hitze im Südwesten

Der Hochsommer ist mit Wucht zurück im Südwesten: In den nächsten Tagen wird es heiß. Der Wetterdienst spricht deswegen eine Warnung vor hohen Temperaturen aus.
In den nächsten Tagen wird es im Südwesten heiß - so heiß, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer starken Wärmebelastung in weiten Teilen Baden-Württembergs warnt. Am Montag erwarte man eine starke Wärmebelastung bis zu einer Höhe von 600 Metern, am Dienstag bis zu einer Höhe von 800 Metern, teilte der DWD mit. Am Dienstag werde die Hitze alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten. Die Warnungen gelten bis Dienstagabend.