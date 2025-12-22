Baden-Württemberg: Weniger Elterngeld-Anträge im Südwesten

1 In Baden-Württemberg ist die Zahl der Elterngeld-Anträge gesunken. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

In Baden-Württemberg wurden 2025 weniger Elterngeld-Anträge bewilligt als im Vorjahr. Auch die Väterquote ist gesunken.











Link kopiert



Die Anzahl der Elterngeld-Anträge ist in diesem Jahr in Baden-Württemberg zurückgegangen: Bis zum 15. Dezember wurden 129.608 Müttern und Vätern ein entsprechender Antrag bewilligt. Es wurden insgesamt 1,06 Milliarden Euro ausgezahlt, wie die L-Bank in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 136.029 Anträge gewesen, es wurden damals insgesamt 1,07 Milliarden Euro ausgezahlt.