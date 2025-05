Baden-Württemberg: Weiter sonnig oder Regen? So wird das Wetter am Wochenende

Weiter sonnig oder Regen? So wird das Wetter am Wochenende

1 Das Maiwetter bleibt in vielen Teilen Baden-Württembergs sonnig. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der Mai zeigt sich bisher in Baden-Württemberg sonnig und trocken. Gebietsweise soll es nun am Wochenende regnen. Wo Niederschlag erwartet wird.











Gärtner und die Natur im Südwesten hoffen weiter auf Niederschläge, doch nur in Oberschwaben könnte am Wochenende Regen fallen - dann aber durchaus heftig. Lokal sei am Samstag Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Gewitter möglich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Andernorts bleibe es vorwiegend trocken mit Höchstwerten bis zu 22 Grad am Oberrhein – und 14 Grad auf der Albhochfläche.