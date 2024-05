1 Regenschirme auf dem Schlossplatz – ein Bild, mit dem auch die nächsten Tage zu rechnen ist. (Archivbild) Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Am Dienstag gab es vielerorts noch freundliches Wetter in Baden-Württemberg. Doch am Mittwoch breitet sich erneut Regen aus - und es wird windig.











Nach einem zunächst trockenen Start in den Mittwoch müssen sich Menschen im Südwesten vielerorts auf Regen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) verdichten sich die Wolken von Westen her im Tagesverlauf und Regen breitet sich aus. Am Nachmittag könne es teils zu Schauern kommen.