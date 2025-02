Baden-Württemberg: Wegen Klimawandel? Trinkwasser immer häufiger verunreinigt

Tapinoma magnum Invasive Krabbler: Drüsenameisen werden im Südwesten zum Problem

Schon an einigen Orten in Hessen und Rheinland-Pfalz hat sich die Große Drüsenameise breitgemacht. Die Tiere vermehren sich in Rekordzeit und können ziemlich lästig werden. Auch Baden-Württemberg steht vor einem Insektenproblem.