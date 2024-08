Was gibt es Schöneres als im Sommer die Zeit am Wasser zu verbringen? Gerade für Kinder sind das unbeschwerte Stunden, die sie völlig versunken ins Spiel mit dem erfrischenden Nass verbringen. Die Erwachsenen nehmen derweil eine Auszeit auf einer Bank im Schatten und genießen ebenso den Moment. In Stuttgart und Region sowie in ganz Baden-Württemberg gibt es wunderbare Wasserspielplätze zu entdecken. Unsere Auswahl soll lediglich Anregung für einen Familienausflug sein und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern darf jederzeit mit dem persönlichen Favoriten ergänzt werden.

Wasserspielplatz am Enzpark, Besigheim

Der schön am Ufer der Enz in Besigheim gelegene Spielplatz wird teils von einem großen Sonnensegel überdacht, sodass den Kindern auch im Sommer kein Sonnenbrand droht. Zudem reihen sich mehrere kleine Sandhäuschen aneinander, die sich bestens für Kinder unter drei Jahren eignen. Ein Schaukelrondell sorgt dafür, dass es auf dem Wasserspielplatz ordentlich rund geht. Hier können Wettkämpfe mit der ganzen Familie ausgetragen werden: Wer schafft es, sich als erstes Paar mit den Füßen in der Mitte zu treffen?

Anfahrt: Wasserspielplatz Besigheim, Riedweg, 74354 Besigheim

Wasserspielplatz am Enzufer, Bietigheim-Bissingen

Dieser Spielplatz am Enzufer in Bietigheim-Bissingen ist ein Glücksfall für alle Naturliebhaber. Direkt am Fluss befindet sich dieser eingezäunte Spielplatz mit Wasserspielbereich. Die Terrasse schwebt über der Enz und ermöglicht daher einen tollen Blick auf den Fluss und die gegenüberliegenden Steillagen. Wer nicht immer mit dem kühlen Nass planschen oder Staudämme errichten will, stellt mit der Seilbahn oder auf der Rutsche Geschwindigkeitsrekorde auf, schaukelt in den blauen Himmel oder klettert so hoch er kann.

Wer mit dem E-Bike kommt, kann seinen Akku aufladen und den eigenen beim Päuschen auf einer Bank gleich mit dazu. Wer nach soviel Spiel und Action eine Stärkung nötig hat, schlendert ein paar Meter weiter und lässt es sich im Biergarten der Rommelmühle gut gehen.

Anfahrt: Wasserspielplatz, Flößerstraße, Bietigheim-Bissingen

Wasserspielplatz im Scharnhauser Park, Ostfildern

Auf dem großen Wasserspielplatz im Scharnhauser Park in Ostfildern finden alle ihr Glück: Vom Kleinkind bis zum Teenie ist für jede Altersstufe etwas dabei. Außer planschen und durch erfrischende Wasserfontänen sausen, können sich die Kids auf dem Kletterturm oder dem Bolzplatz austoben. Jugendliche probieren ihr Geschick im Skatepark während sich die Eltern an der Blütenpracht des Parks erfreuen oder versuchen den Ausweg aus dem Bodenlabyrinth zu finden.

Wer ein leichtes Hüngerchen oder ordentlich Durst verspürt, kehrt unweit des Spielplatzes im Biergarten der Alten Wache ein.

Anfahrt: Scharnhauser Park, 73760 Ostfildern

Wasserspielplatz Heiligenäcker, Ludwigsburg Hoheneck

Im Schatten der großen Bäume auf dem Wasserspielplatz in Ludwigsburg-Hoheneck lässt es sich nicht nur im Sommer hervorragend spielen. Das Manschen und Panschen in den sehr natürlich angelegten Wasserstellen besondere Freude. Viele Kinder können gleichzeitig pumpen, buddeln und das Wasser in immer wieder neue Bahnen leiten. Zudem gibt es eine Gondel, in der sich die kleinen Entdecker von einer auf die andere Seite ziehen können, um dann hinab zu rutschen. Experimentieren und Forschen ist hier garantiert!

Anfahrt: Heiligenäcker 23, Ludwigsburg-Hoheneck

Wasserspielplatz im Bügergarten, Grunbach

Ein kolossales Klettergerüst ist unumstritten das Herzstück des Wasserspielis in Grunbach im Remstal. Ältere Kinder können darauf hoch hinaus bevor sie schließlich durch eine pfeilschnelle Röhrenrutsche hinabsausen. Ein natürlich angelegter Wasserspielbereich im Schatten der Bäume ist im Sommer das Highlight. Jüngere Kinder lieben die Mini-Rutsche, Mini-Wippe und das Sandspielhaus. Alles geschützt durch ein Sonnensegel. Auf der gesamten Anlage sind Bäume gepflanzt und verschiedene Trampelpfade beflügeln die Fantasie der Räuber und Gendarme. Neben dem Spielplatz verläuft ein kleiner Bach, in dem sich auch Mama und Papa gerne die Füße abkühlen.

Tipp: Der Weltgarten Remshalden grenzt an den Spielplatz an und ist ebenfalls einen Besuch wert.

Anfahrt: Schorndorfer Straße, Grunbach, zwischen Grunbach und Geradstetten

Himmelsgarten, Schwäbisch Gmünd

Der „Himmelsgarten in Schwäbisch Gmünd“ ist ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Dinos grasen im Schilf, Blütenprachten verzaubern das Auge und vom Aussichtsturm Himmelsstürmer hat man eine gigantische Aussicht. Doch der Wasserspielplatz ist das unumstrittene Highlight des ehemaligen Bundesgartenschaugeländes. Wasser, wohin das Auge reicht und vielfältige Möglichkeiten mit diesem Element zu experimentieren. Die Holzflöße, die man über das knietiefe Wasser ziehen kann, sind nicht nur bei den jungen Wasserratten beliebt.

Tipp: Direkt angrenzend an den Wasserspielplatz startet die extralange Kugelbahn und auch der Waldklettergarten Skypark Sepia ist nur einen Katzensprung entfernt.

Anfahrt: Himmelsgarten 6, 73527 Schwäbisch Gmünd

Wasserpielplatz auf dem Walderlebnispfad UrBär, Urbach

Wer den 3,5 Kilometer langen Walderlebnispfad UrBär in Urbach entlang spaziert, kommt am Wasserspielplatz Bieberbau vorbei. Der Name ist Programm, denn im flachen Bachbett darf das gurgelnde Nass gestaut und gebaut werden. Ein von der Natur erschaffener Wasserspielplatz – herrlich!

Anfahrt: Wasserspielplatz Bieberbau, 73660 Urbach

Erlebnis-Reich, Urbach

Direkt am Remstalradweg liegt ein wahres Paradies für die ganze Familie. Der Aussichtsturm mit Plattform ermöglicht einen tollen Ausblick auf die Rems. Darunter windet sich ein Niedrigseilgarten, an dem sich junge Kletterer austoben können. Zum Balancieren und Klettern gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten. An der Urbachmündung, wo der Urbach in die Rems fließt, kann wunderbar im Wasser gespielt und können Fische beobachtet und die Füße abgekühlt werden. Chillig geht es am Remsstrand zu. Geeignet ist der natürliche Wasserspielplatz eher für ältere Kinder.

Anfahrt: Erlebnis-Reich, Steinbeisstraße 24, 73660 Urbach

Wasserspielplatz am Horbachpark, Ettlingen

Die Spieloase für Badenixen und Wassermänner liegt direkt am kleinen Bach Horbach in Ettlingen. Gespielt werden kann nicht nur am, sondern auch im Wasser. Obendrein liegt ein kleines Schiff vor Anker, mit dem die Nachwuchsmatrosen in See stechen können. Über eine archimedische Spirale wird im Sekundentakt Wasser aus dem Horbach nach oben transportiert. Über verschiedene Schleusen können die Kinder das Wasser dann wieder zurück in den Bach fließen lassen. Der Sandelplatz in unmittelbarer Nähe wird schnell zum Matschspielplatz. Mit der Pampe können großartige Staudämme gebaut werden. Dies geschieht alles unter der fachkundigen Aufsicht der Erziehungsberechtigten, die dem geschäftigen Treiben schmunzelnd und entspannt von der Liegewiese aus zuschauen.

Anfahrt: Drachenrebenweg 22, 76275 Ettlingen

Wasserspielplatz am Dammerstock, Karlsruhe

Im Dammerstock, einem Stadtteil von Karlsruhe, ist das Highlight auf dem dortigen Wasserspielplatz eine Pumpe auf einem Podest über die es sich schier endlos Wasser pumpen lässt. Über Rinnen fließt es dann in den Sandelplatz hinein und macht diesen zum Matsch-Eldorado. Wem das nicht reicht, der hüpft für eine Abkühlung direkt in den Fluss Alb. Dessen Wasser ist nicht sehr tief und es lässt sich durchs erfrischende Nass waten, um auf die kleinen Albinseln zu steigen.

Rund um den Spielplatz gibt es obendrein ausreichend sonnige und schattige Plätzchen für ein Picknick. Und gegenüber des Wasserspielplatzes wartet eine süße Eisschleckerei.

Anfahrt: Albspielplatz, Rechts der Alb 28, 76199 Karlsruhe

Wasserspielplatz auf der Schweizerwiese, Bad Herrenalb

Auf der Schweizerwiese im ehemaligen Landesgartenschaugebiet in Bad Herrenalb verteilt ein kleiner Pilz ordentlich Wasser auf dem Spielplatz. Über unterschiedliche Staustufen läuft das Wasser nach unten. Es darf mittels Pumpe aber auch selbst Hand angelegt werden, um über Räder das Wasser fließen zu lassen.

Auf dem Spielplatz gibt es zudem eine Kletteranlage sowie eine Rutsche und drumherum genügend Plätze zum Picknicken.

Anfahrt: Schweizer Wiese, Bahnhofstraße 5, 76332 Bad Herrenalb

Wasserspielplatz im Kurpark, Bad Wildbad

Klein und fein ist der Matschplatz mitten im Kurpark in Bad Wildbad. Einladend für die Großen sind die Liegestühle: Reinfallen lassen und schmunzelnd das Treiben auf dem Wasserspielplatz beobachten. Entspannend gurgelnd plätschert zudem mitten durch den Park ein kleines Bächlein.

Wer sich doch erheben und die Beine vertreten möchte, schlendert mit den Kids zum nahegelegenen Räuberberg. Oben angekommen werden der Sandelplatz mit kleinem Kletter Parcours sowie die Schaukeln sofort in Beschlag genommen.

Eine Eisdiele oder ein Café in Laufdistanz gibt es nicht. Daher am besten das Picknick selbst mitbringen. Gerade auf den vielen Wiesen mit den drehbaren Sonnenliegen findet sich sicher ein gemütliches Plätzchen dafür.

Anfahrt: Wasserspielplatz Matschplatz Kurpark, Kuranlagenallee 131, 75323 Bad Wildbad

Wasserspielplatz in den Vogtsbauernhöfen, Gutach

Einen Ausflug lohnt der Wasserspielplatz in den Vogtsbauernhöfen bei Gutach. Dieser befindet sich allerdings auf dem Gelände, so dass der Zutritt nur über den kostenpflichten Besuch der Vogtsbauernhöfe möglich ist. Eine Kombi bietet sich demnach an und ist ein absolut empfehlenswertes Abenteuer.

Der Wasserspielplatz liegt malerisch an einem See. Mit Blick auf das Kinzigtal wird kräftig Wasser bewegt: Mit Schöpfvorrichtung, Wasserrinnen, Wehren und kleinen Blecheimern. Was ein feuchtfröhlicher Spaß.

Liegeflächen um das Wassererlebnis sind ausreichend vorhanden. Im Sommer wird ein Zeltdach über den Spielbereich gespannt, so dass die Sonne nicht allzu sehr von oben brutzelt. Sonnenliegen mit Blick auf den kleinen Teich laden dazu ein, den Picknickkorb auszupacken.

Danach kann der Abenteuerspielplatz unsicher gemacht und im zugehörigen kleinen Café ein Eis geleckt werden.

Anfahrt: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Saumerhöfe 3, 77793 Gutach

Wasserspielplatz Radolfzell, Bodensee

Direkt an der Uferpromenade des Bodensees gelegen, bereitet der Wasserspielplatz nicht nur Radolfzeller Kindern jede Menge Spaß beim Spielen, Plantschen, Matschen und Toben.

Auf einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern ist einiges zu entdecken. Für den erfrischenden Spaß werden täglich 400 bis 500 Kubikmeter Wasser aus dem Bodensee gepumpt und in den Kreislauf des Wasserspielplatzes gebracht. Von April bis Ende September fließt das Wasser acht Stunden am Tag.

Die Großen planschen mit oder relaxen auf den schönen Holzdecks, von denen aus man die Kinder entspannt im Blick hat.

Anfahrt: Wasserspielplatz, Karl-Wolf-Straße 1, 78315 Radolfzell am Bodensee

Tipps für einen gelungenen Ausflug auf den Wasserspielplatz

Ersatzklamotten und Badesachen einpacken. Handtücher sowie eine Picknickdecke gehören zudem in den Rucksack. Proviant und ausreichend zu trinken sowie Schaufel, Eimer und Förmchen sollten obendrein auf keinen Fall im Ausflugsgepäck fehlen.

Bei der ein oder anderen Wanderung am Bach sind Wasserschuhe empfehlenswert. Genauso sollte Sonnencreme und vor allem Anti-Zecken Spray immer mit dabei sein.