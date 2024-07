Baden-Württemberg: Was das Wechsel-Wetter für das EM-Viertelfinale in Stuttgart bedeutet

Was das Wechsel-Wetter für das EM-Viertelfinale in Stuttgart bedeutet

1 Das Wetter in Stuttgart bleibt wechselhaft. Was bedeutet das für das Public Viewing am Freitag (Archivfoto)? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Annette Riedl

Das Wetter in Stuttgart bleibt wechselhaft. Am Donnerstag soll es wieder gewittern. Doch wie sieht es am Freitag aus? Bleibt es trocken? Das sagt der Deutsche Wetterdienst.











In Stuttgart bleibt das Wetter wechselhaft. Am Donnerstag soll es wieder regnen, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Es kann ein kurzes Gewitter geben“, sagt Puckert. Es bleibe aber bei einzelnen Schauern. Der Himmel ist den Donnerstag über wechselnd bewölkt. In Stuttgart bleibt es am Donnerstag verhältnismäßig kühl. Der Experte rechnet mit Temperaturen um die 20 bis 21 Grad.