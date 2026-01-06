Baden-Württemberg: Was 2026 bei der Grundsteuer bringt

Mehr Rechtsklarheit bei der Grundsteuer wird das neue Jahr in Baden-Württemberg auf jeden Fall bringen. Darüber hinaus kann es für Immobilienbesitzer teurer werden.
Im Dezember hat der Bundesfinanzhof das erste Urteil zur Grundsteuerreform gesprochen und dabei das von der Bundesregierung erlassene und von der Mehrheit der Länder übernommene Bundesmodell für rechtens erklärt. Baden-Württemberg ist mit seinem Landesgrundsteuergesetz einen anderen Weg gegangen, dennoch stellt sich die Frage, ob sich von dem Urteil des Bundesfinanzhofs auch Schlussfolgerungen für die hiesigen Grundsteuerregeln ableiten lassen.