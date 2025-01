1 Am Dienstag wird im baden-württembergischen Busverkehr wieder gestreikt. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Fährt mein Bus? Fahrgäste müssen am Dienstag in Teiles des Südwestens mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen. Verdi hat zu Warnstreiks aufgerufen - in zwei Tarifrunden.











Fahrgäste müssen am Dienstag mit Einschränkungen im Busverkehr in Teilen Baden-Württembergs rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat in zwei verschiedenen Tarifrunden zu Warnstreiks aufgerufen, die beide Auswirkungen auf den Busverkehr haben sollen.