Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Geld- und Werttransportbranche in Baden-Württemberg zu Warnstreiks aufgerufen. Wegen des Ausstandes könne es zu Beeinträchtigungen in der Bargeldversorgung von Bankautomaten und Dienstleistern kommen, teilte Verdi weiter mit.

Betroffen von dem Ausstand seien heute zwei Unternehmen an Standorten in Stuttgart, Mannheim, Ulm, Filderstadt (Kreis Esslingen) sowie Ettlingen und Stutensee bei Karlsruhe. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für bundesweit rund 10.000 Beschäftigte der Geld- und Werttransportbranche. Am 14. November steht der nächste Verhandlungstermin an.