Baden-Württemberg: Warnstreiks bei Bussen und Bahnen auch am Donnerstag

Warnstreiks bei Bussen und Bahnen auch am Donnerstag

1 Verdi ruft nun an zwei Tagen zu Warnstreiks bei Bussen und Bahnen im Südwesten auf. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Verdi ruft nun an zwei Tagen zu Warnstreiks auf. Bus- und Bahnfahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Welche Regionen sind betroffen?











Die Gewerkschaft Verdi dehnt die Warnstreiks im regionalen Nahverkehr in Teilen des Südwestens aus: Auch am Donnerstag müssen sich Menschen, die mit Bus oder Bahn fahren wollen, auf Einschränkungen einstellen, wie es in einer Mitteilung hieß. Bisher hatte Verdi nur für Mittwoch zu Warnstreiks im regionalen Nahverkehr bei der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) und der AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) aufgerufen.