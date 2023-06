1 Der Waldverband warnt vor schlimmeren Bränden in Anbetracht der enormen Trockenheit. In Jüterborgn in Brandenburg (hier im Bild) war es in den vergangenen Tagen zu massiven Feuern im Wald gekommen. Foto: IMAGO/A. Friedrichs/IMAGO/Andreas Friedrichs

Es lodert im Stuttgarter Osten, es brennt in einem Tübinger Waldstück und auch eine Wiese in Gaggenau geht in Flammen auf. Nun warnt der Waldverband in Baden-Württemberg vor den Folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach den ersten meist kleineren Wald- und Wiesenbränden in Baden-Württemberg warnt der Landeswaldverband vor Feuern größeren Ausmaßes. Seit Wochen schon habe es in Baden-Württemberg nicht mehr anhaltend geregnet, auch in den kommenden Tagen sei mit Wasser von oben nicht zu rechnen. Regionale Unterschiede könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Land wieder eine Phase akuten Niederschlagsmangels bevorstehe, warnte der Verbandsvorsitzende Dietmar Hellmann.