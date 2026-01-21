1 Die Polizei in Baden-Württemberg hat seit Einführung des Waffenverbots 82 Verstöße im Nahverkehr festgestellt (Symbolfoto). Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Seit Einführung des Waffenverbots im Nahverkehr in Baden-Württemberg wurden 82 Verstöße festgestellt. Meistens handelte es sich um Messer, teils wurden auch Schusswaffen gefunden.











Seit Einführung des Waffenverbots im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg im vergangenen Juli hat die Polizei bei gezielten Kontrollaktionen 82 Verstöße festgestellt. In 73 Fällen handelte es sich dabei um Messer, schreibt das Innenministerium in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, den die SPD-Landtagsfraktion beantragt hatte. Für die Überwachung des Verbots führte die Polizei zwischen Ende Juli und Anfang Dezember 157 Kontrollaktionen durch, die meisten in Bussen.