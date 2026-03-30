Baden-Württemberg: Vor welchen Herausforderungen die neue AfD-Fraktion steht

Doppelt so viele Sitze, rund 20 neue Gesichter: Wie die AfD im Südwesten ihre Fraktion formen will.
Nach ihrem Wahlerfolg steht die AfD im Südwesten vor einem organisatorischen Kraftakt: Eine stark vergrößerte Landtagsfraktion muss neu aufgestellt und in die parlamentarische Arbeit eingearbeitet werden. Die Partei, deren Fraktionsgröße sich bei der Wahl von 17 auf 35 Sitze verdoppelte, muss rund 20 neue Abgeordnete auf ihre Zeit im Landtag vorbereiten, wie Co-Parteichef Emil Sänze in Stuttgart erklärte. Die AfD wird im neuen Landtag die größte Oppositionsfraktion stellen.