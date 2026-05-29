Baden-Württemberg: Von Fesseln bis Faulheit - Wenn Richter das Gesetz brechen

Mitarbeiter der Justiz sorgen für Recht und Ordnung. Was passiert, wenn sie ihre Macht missbrauchen? Die jüngste Anklage gegen Justizmitarbeiter ist kein Einzelfall.
Ein mutmaßlicher Gerichtsskandal sorgt derzeit in Baden-Württemberg für Schlagzeilen: Justizmitarbeiter sollen interne Informationen weitergegeben haben – offenbar ohne jeden dienstlichen Anlass. Die Vorwürfe wiegen schwer: Geheimnisverrat, Bestechlichkeit, unzulässige Registerabfragen. Eine 36 Jahre alte Richterin soll einer Kollegin verraten haben, ob gegen deren damaligen Freund und dessen Bruder Haftbefehle vorlagen – als Gegenleistung soll es eine Essenseinladung gegeben haben.