Wegen der Vogelgrippe müssen 15.000 Tiere im Alb-Donau-Kreis gekeult werden – das Risiko für weitere Ausbrüche steigt laut Experten weiter. Was Geflügelhalter besonders beunruhigt.
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Geflügelbestand nördlich von Ulm fürchten Halter, Tierschützer und Behörden weitere Verdachtsfälle bei Nutzgeflügel und anderen Tierarten. Zum einen könnten Vogelzüge und stürmische Wetterlage dazu führen, dass mit dem hochansteckenden Virus befallene Tiere auch länger in Baden-Württemberg rasten. Zum anderen ist unklar, ob der Ausbruch in dem Bestand in Öllingen (Alb-Donau-Kreis) überhaupt etwas mit der bei Kranichen grassierenden Vogelgrippe außerhalb Baden-Württembergs zu tun hat.