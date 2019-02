1 Die Polizei meldet einen tragischen Unfall. Foto: dpa

In Neulingen bei Pforzheim ist ein kleines Kind bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass es an den Folgen gestorben ist. Die Vierjährige war vor ein Auto gelaufen.

Neulingen - Bei Pforzheim ist ein vier Jahre altes Mädchen vor ein Auto gelaufen und an den Folgen des Zusammenstoßes gestorben. Das Kind lief nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in der Gemeinde Neulingen bei Pforzheim zwischen geparkten Autos hindurch auf die Straße, unmittelbar vor den herannahenden Wagen eines 26-Jährigen.

Die Vierjährige wurde von dem Auto erfasst und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen, wie die Polizei weiter berichtete. Dort starb die Vierjährige jedoch am Abend an ihren Verletzungen.