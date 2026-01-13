Baden-Württemberg: „Versorgungssicherheit gefährdet“ – Apothekensterben geht weiter

1 Schilder wie dieses sind immer wieder an Apotheken im Land zu finden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Rolf Poss

Die Zahl der Apotheken im Südwesten sinkt und sinkt. Vergangenes Jahr schlossen 66 Apotheken, nur neun neue eröffneten. Das sind die Gründe für das Apothekensterben.











Link kopiert



Im vergangenen Jahr haben in Baden-Württemberg 66 Apotheken geschlossen. Dem stehen nur neun Neueröffnungen gegenüber, wie die Landesapothekerkammer am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Damit sei die Gesamtzahl der Apotheken im Land auf 2.087 gesunken. Innerhalb von 15 Jahren wurde den Angaben zufolge jede vierte Apotheke dichtgemacht.