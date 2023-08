1 Jugendliche und junge Erwachsene können nun in ganz Deutschland günstig mit Bus und Bahn reisen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Junge Menschen aus Baden-Württemberg reisen jetzt in ganz Deutschland günstiger. Ein vergünstigtes Deutschlandticket löst das bestehende Jugendticket ab.









Junge Menschen in Baden-Württemberg können ab Dezember ein vergünstigtes Deutschlandticket kaufen. Wie das Verkehrsministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, soll das Ticket das bisherige Jugendticket ablösen und 365 Euro pro Jahr kosten. Das Jugendticket gibt es seit März 2023 zum selben Preis, es ist aber im Gegensatz zum Deutschlandticket nur in Baden-Württemberg gültig und nicht bundesweit. Das Deutschlandticket kostet bislang 49 Euro pro Monat.