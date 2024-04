1 Eine S-Bahn am Hauptbahnhof. Beim Tarifkonflikt wurde eine Einigung erzielt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Fahrgäste in Teilen des Nahverkehrs im Südwesten müssen nach einem langen Tarifkonflikt vorerst nicht mehr mit Streiks rechnen. Im Tarifkonflikt bei sieben kommunalen Verkehrsbetrieben wurde eine Einigung erzielt.











Zahlreiche Fahrgäste des Nahverkehrs in Baden-Württemberg können aufatmen: Der Tarifkonflikt bei sieben kommunalen Verkehrsunternehmen ist gelöst. In der fünften Verhandlungsrunde in der Nacht zum Donnerstag sei ein Ergebnis erzielt worden, teilten die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber am Morgen unabhängig voneinander in Stuttgart mit. Weitere Arbeitskämpfe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz sind damit vom Tisch. Die Verdi-Mitglieder müssen in einer zweiten Urabstimmung aber noch über die Annahme des Ergebnisses entscheiden.