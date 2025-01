Baden-Württemberg: Ungarinnen zu Prostitution gezwungen - sieben Festnahmen

1 Die Polizei nahm sieben Verdächtige fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Polizeibeamte haben sieben Personen verhaftet, die im Verdacht stehen, Ungarinnen in Baden-Württemberg zur Prostitution gezwungen zu haben. Die Einzelheiten.











Weil sie Ungarinnen in Baden-Württemberg zur Prostitution gezwungen haben sollen, sind sieben Verdächtige festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mitteilten, wurden die sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 48 Jahren in der Nacht zum Donnerstag in Karlsruhe und Rastatt sowie in Ungarn verhaftet. Vorausgegangen waren demnach monatelange verdeckte Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit ungarischen Behörden.