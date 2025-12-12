Im Sommer fiel auf, dass 1.440 Lehrerstellen im Südwesten nicht besetzt waren. Nun hat eine Arbeitsgruppe erste Untersuchungsergebnisse zu dem Skandal vorgelegt.

Die IT-Panne um unbesetzte Lehrerstellen hatte in der Vergangenheit deutlich größere Ausmaße als bislang bekannt. Demnach waren wegen des Fehlers im Jahr 2015 rund 2.500 Lehrerstellen nicht besetzt, obwohl man geglaubt hatte, sie seien besetzt gewesen, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Nachfrage mit. Danach habe sich der Fehlerkorridor bis 2023 zwischen 2.200 und 1.800 Stellen bewegt. Das geht aus den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe hervor, die den Skandal im Auftrag von Finanz- und Kultusministerium untersucht hatte. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.

Die Landesregierung hatte im Juni mitgeteilt, dass wegen einer schweren IT-Panne 1.440 Lehrerstellen im Südwesten versehentlich nicht besetzt worden seien. Als Grund hatte man einen Softwarefehler vermutet. In einem Personalverwaltungsprogramm waren die Stellen offenbar als belegt ausgewiesen worden, obwohl sie eigentlich frei waren.

Arbeitsgruppe geht von jahrelangem Fehler aus

Die Arbeitsgruppe kam dem Sprecher zufolge ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die fälschlicherweise als besetzt gekennzeichneten Lehrerstellen seit Jahren im System gewesen seien. Eine wesentliche Ursache dafür liege vermutlich in einer IT-Umstellung in den Jahren 2005 und 2006. Inzwischen seien die Fehler korrigiert und die Personalprogramme liefen fehlerfrei. Zudem sei die Arbeitsgruppe zum Ergebnis gekommen, dass keine Gehälter an nicht existierende Personen gezahlt worden seien.

Offiziell vorgelegt werden sollen die Ergebnisse der Arbeitsgruppe dem Sprecher zufolge am Montag. Noch liege der Bericht nicht final vor. Dann werde die Arbeitsgruppe auch Empfehlungen vorlegen, wie die IT-Verfahren, Kontrollen und Transparenz künftig verbessert werden könnten, so der Sprecher.