Im Sommer fiel auf, dass 1.440 Lehrerstellen im Südwesten nicht besetzt waren. Nun hat eine Arbeitsgruppe erste Untersuchungsergebnisse zu dem Skandal vorgelegt.
Die IT-Panne um unbesetzte Lehrerstellen hatte in der Vergangenheit deutlich größere Ausmaße als bislang bekannt. Demnach waren wegen des Fehlers im Jahr 2015 rund 2.500 Lehrerstellen nicht besetzt, obwohl man geglaubt hatte, sie seien besetzt gewesen, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Nachfrage mit. Danach habe sich der Fehlerkorridor bis 2023 zwischen 2.200 und 1.800 Stellen bewegt. Das geht aus den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe hervor, die den Skandal im Auftrag von Finanz- und Kultusministerium untersucht hatte. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.