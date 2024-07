Baden-Württemberg: Unbekannte entwenden mehr als 100 Portionen Eiscreme

1 Die Einbrecher hatten wohl enormen Heißhunger auf Eis. Foto: IMAGO/CHROMORANGE/IMAGO/Claudia Nass

Heißhunger auf Eis hatten offenbar Unbekannte Anfang der Woche in Sigmaringen. Die Täter haben ein Selbstbedienungshäuschen aufgebrochen und mehr als 100 Portionen Eiscreme gestohlen.











Waren es die sommerlich-heißen Temperaturen, die sie zu dieser Tat trieben? Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Sigmaringen ein Selbstbedienungshäuschen aufgebrochen und mehr als 100 Portionen Eiscreme gestohlen. Das eisgekühlte Gut habe einen Wert von über 200 Euro gehabt, teilte das Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstagnachmittag mit.