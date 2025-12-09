Kaputte Klos, undichte Fenster, feuchte Stellen: An den Schulen im Land gibt es nach Einschätzung von Rektoren großen Sanierungsbedarf. Nun hofft man auf das Sondervermögen.
Marode Toiletten, undichte Fenster, kaputte Türen - eine Mehrheit der Rektorinnen und Rektoren im Südwesten sieht an ihren Schulen großen Modernisierungsbedarf. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Lehrerverbands VBE gaben gut zwei Drittel der Befragten im Land (69 Prozent) an, dass an der eigenen Schule Sanierungsmaßnahmen notwendig seien. An der bundesweiten Umfrage nahmen gut 250 Schulleiterinnen und Schulleiter aus Baden-Württemberg teil.