Baden-Württemberg: Trotz Frosts und Schnees Wintersport nur bedingt möglich

1 Wintersport im Südwesten ist in den kommenden Tagen nur bedingt möglich. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Auch wenn ein paar freie Tage bevorstehen und es geschneit hat - das mit dem Wintersport ist so eine Sache. Hier sind gute Vorbereitung und ein genauer Blick auf die Schneeberichte gefragt.











Wer in den kommenden Tagen Skifahren, Langlaufen oder einfach nur einen Winterspaziergang durch Neuschnee machen will, sollte sich vorher nach den genauen Bedingungen vor Ort erkundigen. Zwar hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee, Schneeschauer und Schneegriesel angekündigt. Allerdings taue es tagsüber auch in hohen Lagen, sagte Meteorologin Linda Noël. Es könne also matschig werden.