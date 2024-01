Baden-Württemberg: Tote Familie im Schwarzwald: Hintergründe noch unklar

1 In einem Einfamilienhaus im Schwarzwald sind Mutter, Vater und ihr 32-jähriger Sohn tot aufgefunden worden. Foto: Marc Eich/dpa

Ein Mann findet in Villingen-Schwenningen Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Mit Stichverletzungen. Was ist geschehen? Die Polizei hat eine Vermutung zum Tathergang. Doch sie hält sich bedeckt.











Villingen-Schwenningen - Noch unklar sind die Hintergründe für ein schreckliches Geschehen in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Ein 27 Jahre alter Mann hat die Eltern und den Bruder tot im Elternhaus gefunden. Sie hatten alle Stichverletzungen. "Nach ersten Ermittlungen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Sohn zunächst seine Eltern und dann sich selbst tötete", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Zu den möglichen Hintergründen äußerte sich ein Sprecher zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.