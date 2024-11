Baden-Württemberg: Tierheime schlagen Alarm: Immer mehr Igel in Not

Tierheime schlagen Alarm: Immer mehr Igel in Not

1 Die Zahl der westeuropäischen Igel geht stark zurück. Foto: dpa/Matthias Bein

Die kleinen stacheligen Wildtiere haben es in diesem Jahr besonders schwer. Weil sie zu wenig Futter finden, geraten sie öfter in Not. Tierheime schlagen deswegen Alarm.











Immer mehr Igel geraten Tierheimen zufolge in diesem Herbst in Not. Das Tierheim in Reutlingen etwa musste zuletzt immer wieder Aufnahmestopps für Igel verhängen. „So krass habe ich es noch nicht erlebt, wie dieses Jahr“, sagte eine Sprecherin. Die stacheligen Wildtiere fänden immer weniger zu fressen, seien dadurch viel kleiner und hätten oftmals nicht genügend Kraft für den Winterschlaf.