Baden-Württemberg: Teilzeitausbildung wird im Südwesten öfter genutzt

Mehr junge Menschen haben 2023 im Südwesten die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung genutzt. Im vergangenen Jahr absolvierten 902 Auszubildende ihre duale Ausbildung in Teilzeit und damit 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Wirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilte. Diese Art der Ausbildung biete die Chance, einen Berufsabschluss zu erlangen und dabei die Familie mit der Ausbildung zu vereinbaren. „Das ist nicht nur ein gesellschaftliches, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels auch ein wirtschaftspolitisches Anliegen.“