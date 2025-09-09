Baden-Württemberg: Südwesten verbessert sich in Bildungsstudie leicht

Zuletzt gab es bei Bildungsstudien für den Südwesten immer wieder Hiobsbotschaften. Die Studie einer arbeitgebernahen Initiative sieht auch eine Reihe positiver Aspekte.
Baden-Württemberg schneidet aus ökonomischer Perspektive mit seinem Bildungssystem in einem jährlichen Bundesländervergleich besser ab als die meisten anderen Bundesländer. Der Südwesten landete im „Bildungsmonitor 2025“ der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) auf Platz vier - hinter Sachsen, Bayern und Hamburg. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich Baden-Württemberg damit um einen Platz verbessert.