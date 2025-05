Baden-Württemberg: Südwesten baut öffentlichen Nahverkehr aus

1 Bus und Bahn sollen zuverlässiger werden, um mehr Fahrgäste zu gewinnen. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa/Uwe Anspach

Über Verspätungen bei Bus und Bahn wird häufig geklagt. Einem neuen Bericht zufolge wächst das Angebot im öffentlichen Nahverkehr.











Link kopiert



Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr hat sich im Südwesten in den vergangenen Jahren dank engerer Taktung und Ausweitung in den Abend um insgesamt 15 Prozent verbessert. „Wir sind in der Summe anerkannt erfolgreich in Baden-Württemberg“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Freiburg bei der Vorstellung des neuen ÖPNV-Reports. Dieser zieht für den Zeitraum 2020 bis 2024 Bilanz.