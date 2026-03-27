1 Die Landesstelle für Suchtfragen schlägt Alarm. (Symbolbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Synthetische Opioide wie Fentanyl führen im Südwesten zu mehr Abhängigen. Die Landesstelle für Suchtfragen fordert neue Maßnahmen in der Drogenpolitik.











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Die Landesstelle für Suchtfragen schlägt Alarm: Immer mehr Menschen im Südwesten sind abhängig von synthetischen Opioiden - das sind im Labor hergestellte Drogen, die vor allem schmerzlindernd wirken, wie Fentanyl oder Methadon. Die Landesstelle beklagt auch die hohe Zahl an Drogentoten, die Lage werde durch die synthetischen Substanzen verschärft. Den Suchtberatungsstellen fehlten jedoch die Instrumente, um dagegen anzukommen.