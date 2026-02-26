Dass Abgeordnete mal aufs Handy schauen, kennen Beobachter des Landtags. Offenbar mache es aber einen Unterschied, ob vorne eine Frau oder ein Mann redet, legt eine Studie nun nahe.
Wenn im Landtag von Baden-Württemberg eine Frau spricht, hören männlichen Kollegen etwas weniger aufmerksam zu als wenn ein Mann spricht. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Universität Mannheim, die dafür die Videos von mehr als 1.000 Reden im Stuttgarter Landesparlament analysiert und ausgewertet haben.