1 Ein Stromanbieter soll einen Millionenbetrag an Steuern nicht gezahlt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Zoll in Ulm ermittelt in einem Bußgeldverfahren gegen einen Stromanbieter. Ein Millionenbetrag an Steuern soll nicht gezahlt worden sein. Um was es geht.











Ein Stromanbieter aus der Region Neckar-Alb soll Bahnstrom falsch abgerechnet haben, was eine Steuer-Nachzahlung in Millionenhöhe zur Folge hätte. Das Unternehmen habe über einen Zeitraum von zwei Jahren privaten Bahnbetreibern Strom geliefert und hierfür auch Stromsteuer bezahlt, teilte das Hauptzollamt Ulm am frühen Nachmittag mit.