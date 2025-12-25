Baden-Württemberg: Strom und Gas werden für 1,1 Millionen Haushalte günstiger

Viele Haushalte im Südwesten können sich freuen: Strom und Gas werden für sie günstiger. Wie viel Sparpotenzial steckt drin – und warum lohnt sich trotzdem ein Tarifvergleich?
Zum Jahreswechsel sinken die Preise für Strom und Gas für mehr als eine Million Haushalte im Südwesten spürbar. Das geht aus einer Analyse des Heidelberger Vergleichsportals Verivox hervor. Eine ganze Reihe von regionalen Grundversorgern gibt demzufolge unter anderem die niedrigeren Beschaffungskosten an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Davon profitieren rund 900.000 Strom- sowie gut 200.000 Gaskunden in Baden-Württemberg. Das seien so viele wie in keinem anderen Bundesland, hieß es.