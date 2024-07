1 Innenminister Thomas Strobl spricht sich für ein Verbot von Sympathiebekundungen für Terrororganisationen aus. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Werben für Terrororganisationen ist straffrei. Das Land Baden-Württemberg will das nun ändern.











Baden-Württemberg will am Freitag einen Gesetzesantrag in den Bundesrat einbringen, der die Sympathiewerbung für Terrororganisationen wieder unter Strafe stellt. „Terrorismus – egal welcher gestörten Geisteshaltung er entspringt – ist eine ernste Bedrohung für unsere Demokratie. Die Bedrohung ist so ernst wie seit langem nicht mehr“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart.