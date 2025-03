Ausstellung in Friedrichshafen Ein Wrack erzählt die Geschichte der RAF

Am 13. Oktober 1977 entführten palästinensische Terroristen die „Landshut“, verlangten die Freilassung von elf RAF-Mitgliedern und ermordeten den Kapitän. Der Flugzeugrumpf wird nun in Friedrichshafen zum Erinnerungsort an den RAF-Terror umgerüstet.