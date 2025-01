Baden-Württemberg: Streik an kommunalen Kliniken – Operationen werden verschoben

1 An Kliniken wird im Januar wieder gestreikt. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Patientinnen und Patienten müssen in Kliniken im Südwesten in der kommenden Woche mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Nachdem in den bisherigen Tarifverhandlungsrunden keine Einigung erzielt werden konnte, ruft die Gewerkschaft Marburger Bund Mediziner bundesweit zu einem unbefristeten Ausstand in kommunalen Kliniken auf.