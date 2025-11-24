Baden-Württemberg: Straftaten gegen Kinder im Netz mehr als verdoppelt

Die Zahl der Straftaten gegen Minderjährige im Internet in Baden-Württemberg hat sich von 2020 bis 2024 mehr als verdoppelt. Auch über Roblox gab es Missbrauchsfälle.
Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen Minderjährige im Internet hat sich in Baden-Württemberg von 2020 bis 2024 mehr als verdoppelt. Sie stieg von 436 auf 1.058 Fälle im Jahr, wie aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Fraktion hatte sich für die Auswirkungen der Online-Spieleplattform Roblox interessiert.