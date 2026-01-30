Mehr Arbeitslose und wenig Bewegung am Markt: Die Arbeitsagentur setzt nun verstärkt auf Weiterbildung und ruft Beschäftigte wie Arbeitslose zum Kompetenzaufbau auf.
Die Lage auf dem baden-württembergischen Arbeitsmarkt bleibt zum Jahresauftakt angespannt. Im Januar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 6,7 Prozent auf 310.443, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,8 Prozent. Im Vormonat waren es noch 4,5 Prozent gewesen.