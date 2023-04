1 Viele Staus werden erwartet (Symbolbild). Foto: IMAGO/Ferdinand Dörfler

Der ADAC rechnet mit Stau auf zahlreichen Autobahnen. Am Wochenende gehen in gleich sieben Bundesländern die Osterferien zu Ende.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Mit Stau auf vielen deutschen Autobahnen rechnet der ADAC am kommenden Wochenende. In sieben Bundesländern, darunter die besonders bevölkerungsreichen Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, gingen die Osterferien zu Ende, daher sei mit starkem Rückreiseverkehr aus Urlaubsgebieten zu rechnen, teilte der Automobilclub am Dienstag in München mit.

Die größten Verkehrsbehinderungen seien am Freitag- und Sonntagnachmittag zu befürchten. Außerdem warnt der ADAC vor Autobahnbaustellen, die für zusätzliche Verzögerungen sorgen könnten. Bundesweit gebe es derzeit mehr als 1000 solcher Nadelöhre.