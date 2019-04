1 Autofahrer mussten im Osterreiseverkehr viel Geduld mitbringen (Symbolbild). Foto: dpa

Der Reiseverkehr über die Osterfeiertage ist am Karfreitag in Baden-Württemberg zu einer Geduldprobe für Autofahrer geworden. Baustellen und Unfälle sorgten zudem für Straßensperrungen und kilometerlanger Stau.

Stuttgart - Wer über die Osterfeiertage verreist, sollte Geduld mitbringen: Unfälle und Baustellen sorgten schon am Freitagvormittag für stockenden Verkehr und Staus auf den Autobahnen im Südwesten, wie Helmut Storz vom Verkehrswarndienst mitteilte.

Am Vormittag wurde die Autobahn 81 in Richtung Singen zwischen Herrenberg und Rothenburg gesperrt. Grund war nach Polizeiangaben ein Verkehrsunfall mit sieben Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Aufgrund der Straßensperrung bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Auch auf der Autobahn 5 müssen sich Autofahrer am Karfreitag gedulden. „Das sind neben den Urlaubern die vielen Besucher, die zum Europa-Park wollen“, so Storz. Am Vormittag staute sich der Verkehr demnach in Richtung Karlsruhe über 15 Kilometer.

Unfälle und Baustellen verschärften die Lage

Auf der A 8 sorgte eine Baustelle bei Pforzheim für stockenden Verkehr in beide Richtungen. Ein Unfall beim Kreuz Leonberg führte darüber hinaus dazu, dass der zuvor zähe Verkehr gänzlich zum Stehen kam.

Nach Angaben des Verkehrswarndienstes geriet der Verkehr auch auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg bei Weinzberg ins Stocken. Ein Unfall bei Ellwangen sorgte am Mittag auf der A 7 in Richtung Ulm für Stau.

„Es ist zu erwarten, dass die Situation den Freitag über auf mindestens diesem Niveau bleibt“, sagte Storz. Die nächsten Tage dürfte sich der Reiseverkehr demnach erfahrungsgemäß aber verteilen und somit wieder etwas entspannen.