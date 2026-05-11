Die Zahl der Pflegeazubis in Baden-Württemberg ist zuletzt gestiegen. Männer bleiben weiter deutlich in der Unterzahl. Das duale Pflegestudium bleibt eine Nische.
Mehr Menschen machen eine Ausbildung in der Pflege. Das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart teilte mit, dass sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr 6,8 Prozent mehr Auszubildende im Südwesten in der generalisierten Pflegeausbildung befinden. Damit hätte man seit Einführung dieser Ausbildung im Jahr 2020 den bisherigen Höchststand mit 18.959 Auszubildenden erreicht.