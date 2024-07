1 Wettermix aus Sonne und Schauern: Im Südwesten wird es teils sonnig, teils wolkig - mit möglichen Gewittern. (Archivbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In Baden-Württemberg ziehen am Freitag Schauer und Gewitter durchs Land. Der DWD rechnet teils mit heftigem Starkregen.











Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Baden-Württemberg am Freitag örtlich Unwetter und Starkregen voraus. Insbesondere am Nachmittag könne es Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben, teilte der DWD mit. „Heute in der zweiten Nachthälfte zieht von Süden her ein Gewitter-Gebiet mit höherer Labilität nach Baden-Württemberg“, sagte ein Sprecher.