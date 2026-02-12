Baden-Württemberg: Stallpflicht wegen Vogelgrippe endet – Geflügel darf wieder ins Freie

1 Die Stallpflicht wurde in Baden-Württemberg wieder aufgehoben. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp/Patrick Pleul

Die verhängte Stallpflicht für Geflügel läuft aus - in mehreren Regionen Baden-Württembergs dürfen Geflügelhalter ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Vorsichtsmaßnahmen bleiben Pflicht.











Link kopiert



Die in mehreren Regionen Baden-Württembergs wegen der Vogelgrippe-Gefahr verhängte Stallpflicht für Geflügel wird planmäßig aufgehoben. Das gelte entlang des Neckars im Kreis Ludwigsburg, in den betroffenen Teilen des nördlichen Enzkreises, entlang des Rheins im Ortenaukreis und im Stadtkreis Mannheim, wie die zuständigen Behörden mitteilten. Eine Verlängerung der sogenannten Aufstallungspflicht, die in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium erfolgt war, sei nicht notwendig.