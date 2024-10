Baden-Württemberg: Sparkassenpräsident Neth: Sparen lohnt sich wieder

Sparkassenchef Matthias Neth „Wir brauchen mehr Leistungshunger in diesem Land“

Die Rezession kommt mit Verzögerung auch bei den Sparkassen an. Der neue Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, Matthias Neth, sieht die Politik in der Pflicht, in gesellschaftspolitisch schwierigen Zeiten Impulse zu setzen.