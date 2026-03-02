Baden-Württemberg: Sonne kehrt zurück - So wird das Wetter zum Wochenbeginn

Sie hat sich nur kurz versteckt. Zum Beginn der Woche zeigt sich die Sonne wieder vielerorts in voller Pracht. Eine Region dürfte hingegen etwas Pech haben - welche?
Nach einem kurzen Versteckspiel am Wochenende kehrt die Sonne in Baden-Württemberg zum Wochenbeginn zurück. Am Montag gebe es nach Nebelauflösung viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In Oberschwaben, vor allem an der Donau, müssten sich die Menschen allerdings bis zum Nachmittag gedulden, da es dort zunächst noch trüb sei, hieß es. Die Temperaturen sollen auf bis zu 18 Grad im Breisgau bei Freiburg klettern, wie ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage sagte.