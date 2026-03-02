Baden-Württemberg: Sonne kehrt zurück - So wird das Wetter zum Wochenbeginn

Sie hat sich nur kurz versteckt. Zum Beginn der Woche zeigt sich die Sonne wieder vielerorts in voller Pracht. Eine Region dürfte hingegen etwas Pech haben - welche?

Nach einem kurzen Versteckspiel am Wochenende kehrt die Sonne in Baden-Württemberg zum Wochenbeginn zurück. Am Montag gebe es nach Nebelauflösung viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. In Oberschwaben, vor allem an der Donau, müssten sich die Menschen allerdings bis zum Nachmittag gedulden, da es dort zunächst noch trüb sei, hieß es. Die Temperaturen sollen auf bis zu 18 Grad im Breisgau bei Freiburg klettern, wie ein DWD-Meteorologe auf Nachfrage sagte.

Bis zum Morgen gab es laut DWD vielerorts leichten Frost. Vereinzelt konnte es zudem glatt werden, etwa durch Reif oder überfrierende Nässe.

Auch am Dienstag wieder viel Sonne

Am Dienstag gebe es wieder viel Sonne und nur wenige Wolken - wieder mit der Ausnahme in Teilen Oberschwabens, vor allem an der Donau. Dort sei es erneut bis in die Mittagsstunden neblig und trüb. Bis zu 19 Grad erwarten die Menschen am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg, wie der DWD mitteilte.

Auch in der Nacht zum Dienstag könne es laut Wetterdienst erneut leichten Frost geben, stellenweise sei Glätte möglich. Am Mittwoch sei es abgesehen von anfänglichen Nebelschwaden sonnig. Bis zu 18 Grad würden in Baden erreicht.