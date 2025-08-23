Baden-Württemberg: Sommerferien mit Wetterextremen

Viel Regen, dann eine tagelange Hitzewelle – der Sommer bietet ein breites Wetterprogramm. Was erwartet Baden-Württemberg als nächstes?
Die Ferienzeit bietet einem Meteorologen zufolge Urlaubern und Daheimgebliebenen in Baden-Württemberg ein Programm der Extreme. Anfang August war es kühl und regnerisch, dann folgte Mitte des Monats eine Hitzewelle, wie Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage in Stuttgart sagte. „Das sind die beiden Extreme, die ein Sommer bieten kann“, fügte er hinzu.