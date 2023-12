Baden-Württemberg: So wird das Wetter an Silvester

1 In der Silvesternacht kann es starke bis stürmische Böen geben. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Wetteraussichten für Silvester in Baden-Württemberg könnten deutlich besser sein: Es wird ungemütlich. Gegen Mitternacht kann es starke bis stürmische Böen geben.











Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erwartet an Silvester in Baden-Württemberg ungemütliches Wetter. Zeitweise könne es am Tag regnen, sagte eine Sprecherin des DWD. Gegen Mitternacht soll der Regen zwar nach Südosten abgezogen sein, dafür kann es starke bis stürmische Böen geben. Die Temperaturen liegen in der Nacht bei 7 Grad am Oberrheingraben und 1 Grad im Bergland. In hohen Lagen könne sogar Schnee fallen. Um den Feldberg herum soll es orkanartige Böen geben.